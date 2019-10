Potenza Città Europea dello Sport 2021: “un risultato che tutti i lucani devono sentire come proprio”

“In questi giorni ho presentato la mia proposta di legge, sto lavorando a tante altre azioni da mettere in campo ma, da potentina orgogliosa, non posso non esternare la mia gioia per la nomina di Potenza a città europea dello sport per l’anno 2021”.

Questa la dichiarazione del consigliere regionale della Lega, Dina Sileo, che prosegue:

“Un’occasione importante nella quale, così come ci insegna lo sport serve spirito di abnegazione e gioco di squadra.

A nulla servono, invece, dichiarazioni polemiche e strumentali.

E’ un risultato che tutti i potentini e, oserei dire, tutti i lucani devono sentire come proprio al di là del colore politico”.

Voglio complimentarmi con il sindaco Guarente, l’assessore Guma e l’amministrazione comunale tutta, certa che coglieranno l’occasione come preziosa valorizzazione della città.

E’ tempo che il leone torni a ruggire”.