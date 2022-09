Potenza: con 800000 euro stanziati al via i lavori in questo tratto di strada! L’annuncio

Nei prossimi giorni, al via un intervento di manutenzione idraulica a Fosso CANALE, in Via dei Mille a Potenza.

È quanto annuncia il consigliere comunale di Potenza, Antonio Vigilante:

“Fin dai primi mesi di amministrazione, precisamente l’11 Novembre coglievamo l’occasione intercettando un finanziamento di 800 mila euro rinvenienti dalla Delibera CIPE n.1/18, da allora spalla a spalla con gli uffici, non abbiamo conosciuto sosta per superare ogni difficoltà rispetto ad un intervento che da troppo tempo aspettava una azione.

I lavori riguarderanno il tratto finale di Via dei Mille per una estensione di circa 1 km partendo dall’incrocio con Via del Basento.

Le opere contemplano in una prima fase:

la bonifica delle specie arboree spontanee che hanno ormai occluso il letto del canale.

Successivamente sarà realizzata una canalizzazione trapezoidale realizzata in opera con il ripristino e messa in sicurezza degli argini maggiormente compromessi dall’erosione ed una pulizia dei tratti intubati.

Abbiamo condiviso con i cittadini il cronoprogramma delle lavorazioni al fine di consentirgli di organizzare la propria quotidianità con le necessità logistiche che richiederanno lo svolgimento dei lavori”.

