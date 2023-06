Potenza dal cuore grande: sostegno alle persone che non hanno possibilità di affrontare le spese odontoiatriche. Ecco il progetto

Stamattina, nel Centro Caritas di Potenza “A casa di Leo”, durante una conferenza stampa, sono stati illustrati i risultati del progetto collegato al Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 gennaio 2018 tra Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, l’Albo degli Odontoiatri e l’Istituto professionale statale I.P.S.I.A “G. Giorgi” di Potenza.

Le attività afferenti alla sfera odontoiatrica ed in particolare delle protesi per chi soffre di edentulia, sospese durante il periodo delle restrizioni pandemiche, sono state nuovamente attivate: da marzo 2023 a fine maggio sono stati realizzati 4 manufatti totali per cittadini del capoluogo lucano.

Ha dichiarato il direttore di Caritas di Potenza – Muro L – Marsico N, Marina Buoncristiano:

“Questo progetto ha favorito in primis il sostegno nei confronti delle persone che non hanno le possibilità economiche per fronteggiare le spese odontoiatriche ed in secondo luogo ha coinvolto gli studenti che hanno potuto mettere a frutto gli insegnamenti appresi. La scuola è un laboratorio di umanità e questa iniziativa ha permesso agli alunni di comprendere le difficoltà del prossimo.

C’è speranza per il futuro affinchè i cittadini del domani possano costruire una società più attenta. Rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli studenti, al dirigente scolastico dell’Istituto professionale statale I.P.S.I.A “G.Giorgi” Carmine Nigro, ai docenti tutti a partire dal prof. Caracciolo, al presidente dell’Ordine dei medici odontoiatri dott. Eduardo Veralli e agli odontoiatri ed odontotecnici che hanno manifestato grande sensibilità”, ha concluso il direttore di Caritas.

Ha detto il dirigente scolastico Nigro:

“5 anni fa è nata l’idea di sviluppare questo progetto, non è stato semplice perché sono sorti alcuni problemi burocratici aggravati dal Covid. Alla fine siamo riusciti a coinvolgere l’Ordine dei medici odontoiatri e gli odontotecnici. Con il prezioso e prioritario sostegno di Caritas la macchina è partita.

Quando la scuola riesce in maniera concreta e proficua ad inserirsi a pieno titolo nel sociale è una vittoria per tutti, non solo per noi docenti la crescita umana dei nostri alunni è un elemento importantissimo, creando un ponte tra il sociale e il mondo del lavoro.

Si tende a sottovalutare il fatto che la protesi non sia alla portata di tutti e vivere senza denti è un grande problema”.

Il dott. Veralli ha affrontato il tema dal punto di vista meramente sanitario applicato al sociale:

“Si tratta di un progetto generoso, l’odontoiatria italiana è di qualità ma ha un carattere perlopiù privatistico.

La mancanza di denti è un handicap grave, basti pensare in primis al disagio psicologico di sorridere, oltre ai numerosi problemi afferenti alla masticazione.

Il lavoro deve umanizzare e questo progetto ha toccato le corde giuste per donare un sorriso e dignità alle persone in difficoltà.

Mi auguro che questo progetto possa essere rinnovato e magari potenziato, da parte mia c’è la piena disponibilità e confido di poter coinvolgere un numero crescente di colleghi.

4 protesi in 3 mesi sono un buon risultato ma con il sostegno di Caritas, motore di questa iniziativa, confidiamo di poter estendere il numero di prestazioni.

Ringrazio tutti e in particolare auguro agli studenti le migliori fortune per il futuro, hanno tutte le caratteristiche per poter progettare egregiamente il loro futuro”.a

