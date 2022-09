Potenza: dalla provincia i migliori auguri di buon compleanno “alla nostra concittadina onoraria, la senatrice Liliana Segre”!

Grande festa oggi, 10 Settembre, per i 92 anni di Liliana Segre.

Diversi i messaggi dei rappresentanti delle istituzioni che hanno raggiunto la senatrice.

A questi si è aggiunto quello del Sindaco di Lauria, Gianni Pittella con un messaggio per il 92esimo compleanno inviato alla cittadina onoraria di Lauria Senatrice Liliana Segre:

“Mia illustre concittadina,

come scrivesti alcuni mesi fa, il conferimento della cittadinanza onoraria di Lauria ‘istituisce tra noi un vincolo sentimentale oltre che democratico e civico’.

In nome di questo affetto che la comunità lauriota ha per te e che noi avvertiamo ricambiato, in ragione dell’esempio che la tua vita ha per ciascuno di noi, sento di esprimere a nome di tutti i cittadini di Lauria i migliori auguri di compleanno.

Novantadue anni difficili.

Di persecuzioni e discriminazioni.

Ma anche di affermazione di libertà, rispetto per l’altro, testimonianza di pace e fratellanza tra i popoli.

Grazie ancora per l’onore che ci hai fatto volendo essere nostra concittadina.

Mille di questi giorni!”.

Ci uniamo al coro di auguri per questo nuovo traguardo raggiunto.a

