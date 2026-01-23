Potenza, dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio: c’è il progetto

Si è svolta in data odierna la seduta congiunta della V e della VI Commissione consiliare del Comune di Potenza, presiedute rispettivamente dai consiglieri Attilio Giuliani e Gianmarco Guidetti, dedicata al tema del dissesto idrogeologico e della mitigazione del rischio sul territorio cittadino.

All’incontro hanno preso parte:

la professoressa Caterina Di Maio, docente dell’Università degli studi della Basilicata,

l’assessore all’Ambiente Michele Beneventi,

la dirigente dell’Unità di direzione Ambiente Angela Laurino,

il responsabile della Protezione civile comunale Pino Brindisi.

L’occasione ha dato vita a un confronto tra istituzioni, strutture tecniche e mondo accademico.

Nel corso della seduta, la professoressa Di Maio ha illustrato in maniera divulgativa i contenuti e i risultati del progetto “MITIGO”, presentando alle Commissioni dati scientifici aggiornati sul rischio idrogeologico e sulle principali criticità presenti in alcune aree della città di Potenza.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area di Costa della Gaveta, caso studio centrale delle attività di ricerca, interessata da una frana di notevole entità che incide direttamente sulla vita dei residenti, costretti a convivere quotidianamente con condizioni di rischio idrogeologico.

Il confronto ha consentito di approfondire le possibili azioni di mitigazione del rischio e di avviare una riflessione sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra Comune e Università, al fine di supportare le scelte amministrative con dati scientifici aggiornati.

In chiusura, i presidenti Guidetti e Giuliani hanno ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di porre al centro dell’azione amministrativa le criticità idrogeologiche del territorio, valutando anche eventuali modifiche ai regolamenti comunali per rendere più efficaci le politiche di prevenzione e mitigazione del rischio, anche al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.