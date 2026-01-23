ULTIME NEWS

Latronico: per questi studenti e le loro famiglie, l’anno scolastico inizierà con una buona notizia. Il provvedimento

23 Gennaio 2026

La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 l’avvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico del piccolo comune lucano, e che inizieranno il percorso scolastico nel mese di settembre.

Si tratta di una misura concreta e immediata che nasce da una visione precisa dell’Amministrazione: mettere la scuola e i giovani al centro delle politiche pubbliche, sostenendo le famiglie e rafforzando i servizi essenziali presenti sul territorio.

Per l’Amministrazione Comunale:

“Con questa decisione vogliamo dare un segnale chiaro di attenzione verso le nuove generazioni e verso tutte le famiglie che, ogni anno, affrontano costi importanti per l’avvio dell’anno scolastico.

Garantire i libri di testo ai ragazzi che iniziano il primo anno significa alleggerire una spesa significativa e, allo stesso tempo, creare le condizioni per favorire la scelta di studiare a Latronico”.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un obiettivo più ampio: valorizzare e sostenere il Liceo Scientifico di Latronico, considerato un presidio fondamentale di crescita culturale, educativa e sociale.

In un contesto in cui i piccoli comuni rischiano spesso di perdere servizi e opportunità, l’Amministrazione intende promuovere azioni capaci di contrastare lo spopolamento e rafforzare la presenza della scuola sul territorio.

Il Comune aggiunge:

“Difendere e rendere più attrattiva la scuola significa difendere il futuro della nostra comunità.

Ogni scelta che porta un giovane a restare, a formarsi qui e a vivere il paese, è una scelta che costruisce stabilità, coesione e prospettive per Latronico”.

Nei prossimi giorni saranno completati gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per rendere pienamente operativa la misura, nel rispetto delle procedure previste.

L’Amministrazione Comunale ribadisce infine che continuerà a lavorare per implementare interventi e politiche a sostegno dell’istruzione, della qualità dei servizi e del diritto allo studio, perché investire nella scuola è investire nella crescita dell’intera comunità.