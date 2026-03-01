Potenza, elezioni provinciali: questo il saluto del Presidente Giordano ai consiglieri uscenti

“In vista del voto del prossimo 8 Marzo, è per me il momento di tracciare un bilancio che va ben oltre i numeri e le delibere.

Vorrei partire da una parola, un sentimento che oggi, purtroppo, viene troppe volte, nella vita pubblica, dimenticato o dato per scontato: la riconoscenza.

Io, invece, desidero coltivarlo e dire con chiarezza che non esistono incarichi che si esercitano da soli, non c’è responsabilità che si sostenga senza una squadra.

E voi, avete unito le forze.

Giorno dopo giorno, avete contribuito alla costruzione di una vera squadra.

Rimarrò sempre profondamente riconoscente per il lavoro che avete svolto in questo Ente, per il ruolo che mi avete affidato e per l’onore immenso che voi e i vostri partiti mi avete concesso.

Vi ringrazio perché siete stati anche una guida preziosa per me, che mi affacciavo da neofita a questo ruolo così complesso.

Vi chiedo, guardandovi indietro, di essere orgogliosi di voi stessi.

Dovete esserlo perché avete lavorato in un Ente che, a causa di riforme che conoscete fin troppo bene, si è trovato e si trova in forte sofferenza: gestire competenze essenziali per la vita e la sicurezza delle nostre comunità – le strade, le scuole, il territorio – senza risorse umane sufficienti e con risorse economiche ridotte all’osso, è oggettivamente un’impresa.

Una sfida tremenda che avete deciso di non scansare, ma di affrontare a viso aperto, con grande dignità e un altissimo senso di responsabilità.

Oggi lasciate questa istituzione migliore di come l’avete trovata, dopo aver lavorato duramente per il suo risanamento, anche sul piano finanziario.

Siate orgogliosi perché, nel corso del vostro mandato, nei momenti cruciali, io ne sono testimone, avete sempre scelto di mettere al primo posto l’Ente, il bene comune, rifiutando di cedere al richiamo di qualche interesse personale o comunque di parte.

Lo ribadisco spesso: la scelta giusta, ahimè, è quasi sempre quella più complicata e voi avete sempre operato per il bene delle Comunità che rappresentiamo.

Mi sento di poter dire che avete lasciato un segno.

E la mia speranza più grande è che, nel solco che avete tracciato, anche chi verrà dopo di voi possa continuare a garantire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa di questa Provincia.

In questi anni, al di là del rapporto politico, ho stretto con voi legami veri, sinceri, di amicizia e per questo vi ringrazio.

Così come ringrazio i partiti che rappresentate che, anche attraverso voi, mi hanno sempre offerto supporto.

Infine, un saluto sincero e doveroso va ai colleghi della minoranza.

Ci sono stati momenti di scontro, alcuni dei quali per i modi o per i toni non ho intimamente condiviso; ma, allo stesso modo e con la stessa franchezza, vi dico che ho sempre apprezzato il contributo costruttivo che avete saputo dare quando in gioco c’era il bene del nostro territorio.

Il confronto, quando è autentico, rafforza la democrazia.

Oggi non celebriamo la fine di un percorso, ma il valore del servizio reso.

Le istituzioni restano, le persone cambiano, ma ciò che rimane è il lavoro svolto con dignità e senso di responsabilità da parte di chi ricopre questi ruoli.

Grazie per aver condiviso un tratto di strada che, per me, è stato un onore percorrere insieme.

Qualunque sarà il vostro cammino dopo l’8 Marzo, portate con voi l’orgoglio di aver servito questa Provincia con impegno e serietà.

A tutti voi, a chi si ricandida e a chi tornerà alle proprie professioni e passioni, va il mio grazie e il mio augurio più sincero per il futuro.”

È il messaggio del Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.