Meteo Potenza: ancora temperature sopra la media stagionale e bel tempo per i prossimi giorni? Le previsioni aggiornate

Prosegue indisturbato il dominio dell’alta pressione su Basilicata anche se nei prossimi giorni il progressivo indebolimento ed invecchiamento della struttura anticiclonica continuerà a produrre una maggiore nuvolosità inizialmente di tipo medio/basso poi anche con sratificazione a tratti diffuse di passaggio nei primi giorni del nuovo mese.
Il contesto resterà comunque asciutto ovunque con temperature sempre piuttosto miti e al di sopra della media stagionale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Lunedì 2 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 5°C.
Martedì 3 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.