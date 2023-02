Potenza, elezioni regionali tra un anno anche in Basilicata: “Dopo la vittoria del centrodestra, Fratelli d’Italia deve farsi trovare pronto”. I dettagli

In una nota Giuseppe Giuzio, Commissario provinciale di Potenza di Fratelli d’Italia e di recente nomina a consigliere della Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, afferma:

“La vittoria del centrodestra nelle elezioni in Lazio e in Lombardia è indice dell’alto gradimento del governo Meloni.

Un governo solido in Italia è affidabile e credibile a livello internazionale.

Nel centro destra che vince Fratelli d’Italia si rafforza e rilancia la sfida anche sui territori con una proposta di governo concreta e credibile.

Anche la Basilicata tra poco più di un anno si confronterà con le proprie elezioni regionali e Fratelli d’Italia in un centro destra unito deve farsi trovare pronto a guidare la sfida di governo per poter affrontare, senza affanni, il rilancio di una terra delle tante risorse ma non sempre messe a sistema nel modo giusto.

La politica non è Politica senza visione e programmazione: il gas gratis ai lucani, per fare solo un esempio, era uno dei punti del programma di Fratelli d’Italia alle elezioni 2019, che poi ha visto la sua attuazione ed oggi è realtà che incide in modo concreto, sulla sostenibilità del reddito di tante famiglie alle prese con bilanci sempre più in affanno.

Ci attendono anni di grandi investimenti tra risorse europee ordinarie e PNRR, che non vanno sprecate in rivoli impercettibili, ma indirizzate per dare risposte alle storiche carenze infrastrutturali, alla riorganizzazione della sanità pubblica ormai ai minimi storici e a quella privata che spesso non viene valorizzata come potrebbe, al rilancio del mondo del lavoro che vada verso la meritocrazia a discapito del non più bastevole assistenzialismo ovvero al rilancio del comparto turistico, al rilancio delle aree industriali e alla riprogrammazione di quelle artigianali”.

