Potenza, ex scuola Torraca: “appalto annullato”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Vigilante, Consigliere comunale:

“Ho presentato un’interrogazione al Sindaco di Potenza per pretendere risposte chiare e immediate sulle decisioni che l’Amministrazione Comunale intende assumere dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la riqualificazione dell’ex scuola media Torraca, finanziato con fondi PNRR.

La pronuncia del massimo organo della giustizia amministrativa evidenzia gravi criticità nella gestione della gara, in particolare sulla qualificazione delle lavorazioni specialistiche e sull’uso improprio del soccorso istruttorio.

Non si tratta di vizi marginali o cavilli, ma di errori sostanziali che chiamano direttamente in causa le responsabilità dell’Amministrazione e il modo in cui sono state presidiate procedure complesse e delicate.

Non sono più tollerabili superficialità o scelte affrettate che rischiano di aggravare il danno economico per la collettività.

È necessario sapere quali valutazioni siano in corso sul contratto e quali misure si intendano adottare per contenere i danni e prevenire ulteriori contenziosi, nel rispetto rigoroso degli obblighi PNRR.

Chiedo al Sindaco di assumersi la responsabilità e riferire in modo chiaro, pubblico e documentato su tempi, modalità e scelte che l’Amministrazione intende compiere, per evitare ritardi, extracosti e il rischio concreto di perdere risorse fondamentali per la città.

È arrivato il momento di smettere di minimizzare e di archiviare queste vicende come semplici “incidenti di percorso”.

Due gare, due aggiudicazioni annullate dal Consiglio di Stato non sono una coincidenza, ma il segnale evidente di una gestione che necessita di una seria riflessione e di un immediato cambio di passo.

Continuare su questa strada significa esporre tutta la cittadinanza a gravi danni economici”.