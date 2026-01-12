Potenza, non è possibile: ancora un assalto al bancomat della provincia!

Ancora un bancomat preso d’assalto.
E’ successo a Rapolla, all’alba di oggi.
Colpita la filiale Banca Popolare di Novara, di via Melfi, a pochi metri dalla centrale piazza Garibaldi.
Gli assalitori, probabilmente in tre incappucciati, come fa sapere rainews, hanno provocato una doppia esplosione.
I carabinieri li hanno inseguiti per otto chilometri sulla statale 93 Potenza-Barletta. La fuga a bordo di un’automobile di colore nero.
Lungo il tragitto i malviventi hanno lanciato sull’asfalto dei chiodi a tre punte, costringendo i militari a fermarsi per una foratura.
L’eventuale furto di denaro è ancora da verificare.
Sul posto hanno operato gli artificieri del comando di Potenza, mentre indagano i carabinieri della compagnia di Melfi.
Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo per controllare che non ci fossero danni alle condotte del gas.