Potenza, finanziati 3 interventi di adeguamento antincendio nelle scuole. Ecco la lista

Esprimono soddisfazione il Sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore alla Programmazione Loredana Costanza per l’ammissione del Comune di Potenza al finanziamento di tre importanti interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio riguardanti edifici scolastici del territorio comunale, per un importo complessivo di 730.000 euro.

Gli interventi sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi in favore degli Enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, emanato in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229.

“Le scuole candidate e che hanno ricevuto i finanziamenti – precisano Sindaco e assessore Costanza – sono l’Istituto Comprensivo Torraca – La Vista, plesso di via del Popolo, per lavori di adeguamento antincendio pari a 300.000 euro; la scuola secondaria Busciolano di via Sicilia, per un importo di 130.000 euro; e la Scuola dell’Infanzia e Primaria di via Lazio, sempre dell’Istituto Busciolano, per interventi pari a 300.000 euro’.

Gli interventi previsti riguarderanno l’adeguamento degli impianti e delle dotazioni di sicurezza, nonché la realizzazione delle opere necessarie per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici.

“Il finanziamento ottenuto – dichiarano Telesca e Costanza – rappresenta un risultato significativo per l’Amministrazione comunale e per l’intera comunità scolastica.

La sicurezza degli edifici destinati all’istruzione è una priorità assoluta e questi interventi consentiranno di migliorare ulteriormente le condizioni strutturali delle scuole interessate”.

“Investire nella prevenzione antincendio – aggiungono – significa garantire maggiore serenità alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico che ogni giorno vive questi spazi. Scuole sicure non rappresentano soltanto un obbligo normativo, ma un impegno concreto verso la tutela della comunità educativa e la qualità dell’ambiente in cui si svolge la vita scolastica”.

“Grazie a queste risorse sarà possibile intervenire su strutture scolastiche frequentate quotidianamente da centinaia di alunni, docenti e personale scolastico, garantendo ambienti sempre più sicuri e adeguati agli standard previsti dalla normativa”.

“L’intervento – concludono – si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico cittadino, attraverso un’attenta attività di programmazione e di intercettazione delle opportunità di finanziamento messe a disposizione dalle istituzioni nazionali.

Il Comune di Potenza continuerà a promuovere iniziative e progetti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture scolastiche, con l’obiettivo di garantire strutture sempre più sicure, moderne e funzionali per la comunità educativa”.