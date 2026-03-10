Potenza, Fratelli d’Italia: il consigliere comunale Vigilante lascia il ruolo di capogruppo. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Vigilante:

“Le ultime vicende maturate in occasione delle elezioni provinciali impongono una riflessione politica seria, franca e non più rinviabile sul percorso e sul riconoscimento della classe dirigente storica di Fratelli d’Italia, quella che ha creduto nel partito fin dalla prima ora, spendendosi senza riserve con impegno, coerenza e spirito di servizio.

Nel corso degli anni, il gruppo politico che da sempre milita con lealtà in Fratelli d’Italia ha offerto un contributo concreto, e spesso determinante, al conseguimento di importanti risultati politici e istituzionali, senza mai sottrarsi al confronto, alle battaglie identitarie e alla responsabilità della rappresentanza.

Un impegno costante che, tuttavia, troppo spesso non ha trovato un adeguato riconoscimento politico, fino all’ennesima dinamica consumatasi proprio in occasione delle recenti elezioni provinciali.

Per questa ragione, prendendo atto di un quadro politico che evidentemente individua altrove i profili ritenuti più idonei a rappresentare il partito nelle sedi istituzionali, è stata assunta la decisione di lasciare il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia.

Si tratta di una scelta sofferta, ma doverosa e coerente, che nasce dal rispetto verso il partito e dalla consapevolezza che, in questa fase, sia giusto lasciare spazio ad altri.

Resta, al tempo stesso, immutata l’appartenenza politica a Fratelli d’Italia, partito nel quale questo gruppo continuerà a militare con serietà, coerenza e spirito di servizio, anche dalla seconda fila, come ha sempre fatto.

Non vi è alcuna rinuncia all’impegno, ma la volontà di affermare con chiarezza un principio politico: militanza, storia, radicamento e risultati non possono essere sistematicamente ignorati senza aprire una riflessione vera sul valore della classe dirigente.

Un ringraziamento sincero va ai militanti e a quanti, in queste settimane come in questi anni, hanno manifestato vicinanza, sostegno e fiducia.

Un ringraziamento particolare va anche a chi, con lealtà politica e personale, ha garantito un supporto importante, finendo tuttavia coinvolto in una dinamica interna divenuta ormai insostenibile.

Da parte di questo gruppo politico non vi sarà alcun passo indietro rispetto ai valori, alle battaglie e all’impegno che hanno sempre contraddistinto il percorso in Fratelli d’Italia.

Vi sarà, invece, la prosecuzione di una presenza politica seria, libera e coerente, nel rispetto della comunità militante e di quanti continuano a credere in una visione autentica del partito”.