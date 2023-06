Potenza: i nostri cuochi lucani danno il via alla “tagliatella solidale” per battere un record e aiutare l’Emilia-Romagna! Ecco l’iniziativa

Mercoledì 7 Giugno 2023 alle ore 18:00 in piazza Matteotti a Potenza è in programma l’evento “La tagliatella solidale”.

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e le Marche ha costretto centinaia di persone fuori dalle loro abitazioni, lontano dalle proprie aziende, alle prese con una nuova vita tutta di ricostruire.

Ed è proprio con il desiderio di rendere un po’ più stabile questa ricostruzione che l’Unione Regionale Cuochi con le consorelle locali e nazionali insieme alla Pro Loco Potenza e sulla scia dell’iniziativa della FIC Federazione Italiana Cuochi, organizzano per il prossimo 7 giugno: La Tagliatella solidale”.

I cuori volontari di tutti si addenseranno attorno ad un simbolo, il formato di pasta emiliana più famoso, per farne un contributo concreto, tentando anche di superare il primato di lunghezza dei 120 metri.

A partire dalle ore 18:00, in Piazza Matteotti, i cuori volontari delle diverse Associazioni organizzatrici che operano in perfetta sintonia con il sistema nazionale della Protezione Civile, stenderanno e distribuiranno porzioni e si impregneranno per raccogliere fondi.

