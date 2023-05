Potenza, i ragazzi dell’Academy Basket pronti ad una nuova sfida: “Daremo il massimo”. In bocca al lupo

Si chiude sul non facile parquet di Nola la stagione regolare dell’Academy Basket Potenza.

Gerardo Esposito e compagni, terzi con quarantaquattro punti in classifica al pari di Parete, affrontano l’ultima trasferta della prima fase facendo le prove generali per il turno decisivo di playoff, al meglio delle cinque partite, che a partire da domenica 21 decreterà la promozione in C Unica.

Ancora incerta – oscillerà tra il terzo e il quarto posto, con una minima possibilità anche di agganciare la seconda piazza – la posizione finale dei potentini, che dipenderà dal risultato della partita di domani, così come non si conosce ancora il nome dell’avversaria che l’Academy, potendo giocare le prime due partite della serie in casa insieme all’eventuale quinta, affronterà nell’accoppiamento con in palio una stagione.

Uscirà infatti tra Sarno, Ischia e Nola – tutte in questo momento a venti punti in classifica – la squadra che contenderà ai rossoblù la promozione finale, motivo per cui il match della Palestra Merliani potrebbe anche riproporsi poi tra qualche giorno.

A dispetto della differenza in classifica, guidata dai 35 punti di uno scatenato Caporaso, Nola seppe mettere in difficoltà l’Academy già nella gara d’andata, un anticipo infrasettimanale che i campani, pur con appena sette uomini schierati a referto, condussero fino agli ultimi due minuti, prima di cedere 76-69 anche grazie a due triple consecutive e decisive di Edoardo Angius.

Quanto basta per mettere sulla giusta allerta una squadra che ha bisogno soprattutto morale di chiudere bene la stagione, passando da una vittoria in trasferta – sarebbe la nona su quindici partite – venuta invece a mancare, pur di misura, nell’ultimo viaggio lontano dal PalaPergola, due settimane fa in casa di Parete.

Conferma alla vigilia Gerardo Esposito:

“In attesa di conoscere la nostra avversaria, la trasferta di Nola rappresenta di certa un ottimo test in vista del turno finale memori di quanto sia stato difficile batterli già nella partita di Potenza.

Daremo il massimo come sempre, onorando fino in fondo il campionato“.

Palla a due alle ore 18.30 alla Palestra Merliani, dirigono l’incontro Valeria Santoro di Maddaloni e Fabio Petrisco di Avellino.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)