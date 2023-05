Avigliano, asili nido: da oggi più posti disponibili! I dettagli

Il Comune di Avigliano scommette sulle politiche per la famiglia con l’ampliamento consistente dei posti disponibili presso gli asili nido di Avigliano e di Sarnelli, portandoli complessivamente da 40 a 64, con una risposta vigorosa rispetto alla domanda di un servizio divenuto sempre più essenziale per le famiglie e per le donne lavoratrici.

Un indirizzo, quello impresso dall’Amministrazione del Sindaco Mecca, che ha visto il tema dell’istruzione e della Scuola protagonista dei programmi e degli interventi posti in essere nella prima metà del mandato.

Molti infatti gli interventi di riqualificazione ed edilizia scolastica in atto su tutto il territorio comunale, da Sarnelli a Possidente, da Sant’Angelo a Lagopesole, all’efficientamento energetico della Silvio Spaventa Filippi e così via, il rinnovo completo degli arredi scolastici, il coinvolgimento delle scuole in numerose iniziative sociali e culturali portati avanti dal Comune.

Insieme all’ampliamento dei posti disponibili, i comuni di Avigliano, Pietragalla, Filiano e Ruoti hanno anche lavorato ad un assetto comprensoriale, con la riserva di posti in favore dei comuni che hanno sottoscritto in data odierna una intesa istituzionale, salvo la previsione che agevola in ogni caso i cittadini residenti nel Comune di Avigliano.

Le parole del primo cittadino, il Sindaco di Avigliano – Avv. Giuseppe Mecca:

“Avigliano si conferma in prima linea nelle politiche per la famiglia e nei servizi al cittadino.

Il tema degli asili nido, avvertito su tutto il territorio nazionale, è stato oggetto di un lavoro di potenziamento da parte dell’Amministrazione, con i posti disponibili portati da 40 a 64.

Non solo, abbiamo ragionato in un’ottica comprensoriale, convenzionando i comuni contermini, assicurando longevità alle strutture che potranno contare su un bacino di utenza ampio.

Ringrazio a gran voce i colleghi Sindaci Paolo Cillis, Francesco Santoro e Franco Gentilesca, con i quali prosegue un lavoro di d’insieme, in una logica nuova che guarda ad un territorio ampio ed alla capacità di creare ponti e sinergie, abbattendo barriere e steccati del passato”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)