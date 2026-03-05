Potenza: i rappresentanti del CSI Potenza, alla presenza del sindaco Telesca e dell’assessore Nardiello, illustrano numerose iniziative sportive e sociali. I dettagli

Nel pomeriggio di ieri una delegazione del CSI Potenza è stata ricevuta a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Telesca e dall’Assessore allo Sport Gerardo Nardiello.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale per presentare all’Amministrazione comunale le attività e i progetti che l’associazione porta avanti sul territorio.

Durante il colloquio, i rappresentanti del CSI Potenza hanno illustrato le numerose iniziative sportive e sociali promosse dall’associazione, sottolineando il valore educativo e aggregativo dello sport.

Non solo competizione, dunque, ma uno strumento capace di favorire inclusione, partecipazione e crescita per i giovani e per l’intera comunità.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi legati allo sviluppo dello sport di base e allo sport sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle associazioni sportive che operano quotidianamente sul territorio.

Tra gli argomenti discussi anche la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà associative, al fine di sostenere e valorizzare il ruolo dello sport come presidio sociale ed educativo.

Da parte dell’Amministrazione comunale è emersa disponibilità ad ascoltare le istanze presentate e ad avviare un percorso di dialogo volto a individuare possibili soluzioni alle richieste avanzate dall’associazione.

L’incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo e rappresenta un primo passo verso una collaborazione più stretta tra il Comune e il CSI Potenza, con l’obiettivo condiviso di promuovere lo sport sociale e offrire nuove opportunità di partecipazione e crescita alla comunità cittadina.