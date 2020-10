Potenza, il Comune si tinge di rosa per sostenere le donne: questa l’iniziativa

Il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nel centro storico di Potenza, si illumina di rosa nel mese della prevenzione del tumore al seno.

L’assessore comunale alle Pari Opportunità, Vittoria Rotunno insieme al sindaco Mario Guarente, nel rispetto delle norme anticovid, partecipa a un’iniziativa con l’Associazione Vivere Donna, patrocinata dal Comune e della Commissione regionale Pari Opportunità.

Spiega l’assessore:

“Anche in questi giorni nei quali l’emergenza epidemiologica comporta l’impossibilità di organizzare manifestazioni non volevamo far passare sotto silenzio il tema della prevenzione, a maggior ragione, per quel che riguarda una delle patologie più diffuse, il tumore al seno.

I dati dimostrano come la prevenzione risulti elemento determinante e, malgrado l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, purtroppo, non consenta di perseguirla secondo i calendari prestabiliti prima dell’arrivo del virus, tenevamo a evidenziarne l’importanza.

Ringrazio l’Associazione Vivere Donna e quanti hanno reso possibile questo momento e invito tutti, specialmente noi donne, a mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione, arma decisiva per battere il tumore al seno”.

