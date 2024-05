Potenza: il Gruppo Lucano a Roma su invito del Dipartimento della Protezione Civile. I dettagli

Il giorno 25 maggio 2024, 50 presidenti delle sedi federate di Gruppo Lucano si recheranno a Roma, su invito del Dipartimento della Protezione Civile, per visitare la Sala Situazione Italia e le strutture operative in via Vitorchiano.

Come fa sapere l’Associazione in una nota:

“L’arrivo al Dipartimento è previsto per le ore 09:00.

La visita alle strutture dipartimentali si svolgerà tra le 09:30 e le 12:30.

Il pranzo, a carico dell’Associazione, si terrà alle ore 13:00.

Il ritorno è, invece, previsto per le ore 16:00.

L’invito è frutto senz’altro di una rinnovata fiducia e un’attestazione di stima da parte del Dipartimento nazionale rese possibili dai molteplici impegni che Gruppo Lucano ha onorato grazie alla sua capacità organizzativa e all’impegno profuso dai volontari: dall’emergenza in Ucraina ai gemellaggi AIB con la Puglia passando per l’intervento in Toscana, certificato dagli encomi solenni ricevuti a Montemurlo.

In quest’ottica si colloca anche la visita del capo dipartimento, ing. Fabrizio Curcio, alla nostra base operativa a Viggiano lo scorso ottobre, in occasione del XV raduno di Gruppo Lucano.

La partecipazione dei vertici della Protezione civile nazionale ha permesso di toccare con mano l’entusiasmo e la passione che motivano i nostri volontari nonché la loro preparazione e la fiducia nei propri mezzi.

Dunque, l’invito a Roma non può altro che rappresentare l’ennesima conferma di quanto passione, costanza e lavoro siano un’affermata realtà alla base dell’impegno di Gruppo Lucano.

Una conferma che vale più di mille, a volte inutili, parole”.