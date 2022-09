Potenza: in provincia aumentano furti, rapine e spaccio di stupefacenti! Ecco tutti i dati dal Prefetto

Gli strumenti di tutela della sicurezza urbana sono stati al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito stamane presso l’ex Sala Consiliare del Complesso di San Francesco di Senise (PZ), ove il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, affiancato dai vertici territoriali delle Forze dell’ordine, ha incontrato i Sindaci dei 15 Comuni d’Area –

Castronuovo Sant’Andrea,

Cersosimo,

Chiaromonte,

Fardella,

Francavilla in Sinni,

Noepoli,

Roccanova,

San Costantino Albanese,

San Paolo Albanese,

San Severino Lucano,

Sant’Arcangelo, Senise,

Teana,

Terranova di Pollino,

Viggianello,

oltre al Vice Sindaco del capoluogo lucano.

Nel corso della riunione, sono stati presentati i dati statistici sull’andamento complessivo della criminalità nei territori dell’Area Sud del potentino, relativi al triennio 2019/2021 ed al primo semestre del 2022, con un trend in sensibile aumento sul totale complessivo dei delitti (+6,5% alla fine del 2021 e +26% a Giugno 2022 rispetto al corrispondente periodo del 2019, anno prepandemia), più evidente per le voci relative ai delitti predatori dei furti e delle cc.dd. rapine improprie e per quelle dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Ha sottolineato il Prefetto, illustrando i dati sull’andamento della criminalità:

“Riunire oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica qui a Senise (PZ), con i Sindaci dei 15 comuni d’Area ha un significato ancor più pregnante di attenzione e vicinanza dello Stato, nelle sue componenti del sistema sicurezza, a territori ingiustamente ritenuti di periferia.

Il sensibile aumento dei reati registrato nei primi sei mesi di quest’anno, in particolare quelli cc.dd. predatori e di spaccio, ci spinge tutti a rafforzare ulteriormente la sinergia con gli Amministratori locali, per una definizione più efficace degli interventi in materia di sicurezza urbana, accelerando sul versante delle misure volte all’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale.

In questo contesto, si inseriscono i finanziamenti disposti dal Ministero dell’Interno in favore dei Comuni di Senise (PZ) e di Sant’Arcangelo (PZ), rispettivamente di € 7.500,00 e di € 6.453,86, per sviluppare iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, mediante il rafforzamento dell’attività di controllo da parte delle Polizie locali e lo sviluppo di attività informative e divulgative, con il coinvolgimento dei servizi sociali e delle realtà associative locali.

La sicurezza urbana riveste un ruolo strategico nell’ambito delle politiche pubbliche locali.

La stesura di ‘Patti di Sicurezza d’Area’, uno per ciascuno dei sette ambiti territoriali individuati in questa provincia (capofila i Comuni di Acerenza, Lagonegro, Melfi, Potenza, Senise, Venosa e Viggiano), è l’obiettivo che ci siamo posti nella programmazione delle sedute itineranti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, avvicinando tutti e 100 gli Amministratori locali di questa provincia ad un tema – appunto quello della sicurezza urbana – spesso ritenuto ad esclusivo appannaggio di altri”.

