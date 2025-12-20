Liste d’attesa in Basilicata: “il mese di Novembre conferma un trend in miglioramento”. Ecco tutti i dati emanati dalla Regione

Il monitoraggio delle azioni regionali per l’abbattimento dei tempi di attesa, aggiornato al 30 Novembre 2025, si è sviluppato in piena aderenza alle previsioni del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), indirizzando la strategia sulla gestione delle prestazioni ambulatoriali con classe di priorità P. Questa categoria, in quanto maggiormente rilevante sotto il profilo quantitativo, richiede una programmazione meticolosa per tutelare la salute dei cittadini, obiettivo che la Regione Basilicata ha perseguito trasformando il tempo d’attesa in un parametro oggettivo e misurabile.

I dati rilevati a fine Novembre consolidano un trend di miglioramento che mira – evidentemente – a una stabilità strutturale, sostenuta in primo luogo dall’incremento dei volumi di attività erogati dalle quattro aziende del Servizio sanitario regionale (Aor, Asp, Asm e Crob).

Rispetto alla media del primo semestre, il mese di Novembre conferma infatti una produttività in aumento, per molte agende superiore al 10%, grazie al finanziamento di prestazioni aggiuntive.

Parallelamente una riorganizzazione dei processi interni ha condotto ad effetti particolarmente positivi su esami quali Tac e risonanze magnetiche, oltre che su numerose visite specialistiche.

In relazione al Tempo medio di attesa ponderato (Tmap), parametro essenziale per riflettere l’effettiva percezione del servizio da parte dell’utenza, il mese di Novembre fa rilevare un valore di 133 giorni, in ulteriore riduzione rispetto ai mesi precedenti e con un abbattimento complessivo che supera i 2000 giorni sulle agende monitorate.

Nonostante permangano alcuni segmenti in cui l’elevata domanda assorbe immediatamente l’incremento di offerta, il doppio risultato conseguito tra aumento della produzione e contrazione dei tempi medi conferma la validità delle azioni intraprese in linea con le direttive nazionali.

La sfida dei prossimi mesi consisterà nel trasformare questa risposta straordinaria in un modello strutturale e sostenibile, garantendo che il diritto all’accesso programmato sia tutelato in modo omogeneo e tempestivo su tutto il territorio regionale attraverso un monitoraggio costante e meticoloso.

Ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico:

“Il monitoraggio al 30 Novembre 2025 conferma che il lavoro avviato sulla riduzione delle liste d’attesa sta producendo risultati concreti e misurabili.

L’incremento dell’attività erogata e la contestuale riduzione dei tempi medi rappresentano un segnale importante di efficacia delle azioni messe in campo.

Continueremo su questa linea, rafforzando il coordinamento con le aziende sanitarie e puntando a rendere strutturali gli interventi adottati, affinché l’accesso alle prestazioni sia garantito in modo equo, trasparente e tempestivo per tutti i cittadini lucani”.