Potenza, in provincia i Carabinieri sequestrano più di 140 armi! Presente anche un cannone risalente al dopoguerra

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise hanno arrestato in flagranza di reato un 56enne della zona, responsabile di detenzione abusiva ed illegale di armi, anche clandestine.

Nel dettaglio i militari, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di detenzione e custodia delle armi, hanno effettuato una perquisizione all’interno di un locale utilizzato in via esclusiva dall’uomo nel comune di Senise.

Nella circostanza gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato più di 140 armi, in gran parte da sparo, tra cui 47 fucili e 82 pistole, di vario calibro, 12 sciabole, 22 baionette e persino 1 cannone tipo obice 105/22, risalente al dopoguerra, ma che, seppur reso inefficiente, qualora si trovasse in mani sbagliate, potrebbe essere riutilizzato.

I primi accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di stabilire che il soggetto, dopo avere ereditato parte di dette armi dal padre, che ne aveva regolarmente denunciato il possesso, ha omesso di darne comunicazione alle Autorità di P.S. e di indicare la variazione del luogo di detenzione, non essendo, pertanto, destinatario del titolo di polizia che lo autorizzasse in tal senso.

All’esito delle verifiche del caso, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi al fine di stabilire l’esatta provenienza delle altre armi prive di matricola nonché la destinazione di talune risultate denunciate a nome del defunto e non rinvenute in possesso del figlio.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza è da sempre impegnato, attraverso i presidi capillarmente distribuiti su tutto il territorio di competenza, nel preservare il mantenimento delle condizioni di ordine e della sicurezza pubblica nello specifico ambito, ove si susseguono e saranno predisposte ulteriori attività di controllo, in chiave preventiva, così da favorire un sempre maggiore rispetto delle normative che regolano il delicato settore.

In tale ottica, solo il 16 settembre scorso, sempre i Carabinieri della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto un 31enne del luogo, responsabile di detenzione di armi clandestine, possesso abusivo di armi e munizioni, oltre ad altre violazioni in materia di sostanze stupefacenti.