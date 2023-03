Potenza: in provincia Moda e Danza si incontrano grazie all’iniziativa della Disegnatrice e Stilista, Carmela Fortunato! Ecco le foto

In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle Donne, la Moda e la Danza si incontrano grazie all’iniziativa della Disegnatrice e Stilista di moda, Carmela Fortunato.

Tra piroette e grand jete’ insieme per celebrare le donne.

La Stilista è stata ospite alla Scuola di danza A.S.D. Ariadne di Villa d’Agri diretta dal maestro coreografo Giuseppe Protano: in scena tutto il corpo di ballo, un gruppo davvero affiatato a cui il maestro trasmette grande passione e tecnica per la Danza (non tralasciando quei valori che vanno oltre la disciplina praticata).

Tutti a fare da cornice ad un meraviglioso abito, indossato con estrema eleganza da una modella, tutto cucito e dipinto a mano dalla Stilista per la giornata dell’8 Marzo, un volto femminile con gigli e tanta mimosa, fiore simbolo delle donne.

Una colorata mostra di quadri dallo stile moderno e raffinato, opere della Stilista che vive l’arte a tutto tondo: al centro la DONNA, volti dipinti che trasmettono a chi li osserva sensualità e bellezza.

Così Disegnatrice e Stilista di moda, Carmela Fortunato:

“Ho voluto portare la pittura anche sull’abito, dipingendo una donna.

Da sempre le mie creazioni cerco di renderle strumento per raccontare e lanciare messaggi importanti, un viaggio nell’arte e nelle emozioni d’ispirazione tutta femminile.

Un’occasione questa, che ci porta a raccontare, come la Danza e la Moda abbiano negli anni vissuto un rapporto di grande collaborazione, mettendo in campo un binomio vincente.

La Donna ancora forza motrice della nostra società, in tutti i campi”.

Tanta emozione hanno suscitato le ragazze presenti nel momento in cui ognuna di loro ha letto un pensiero sulle donne e una poesia di Madre Teresa di Calcutta letta dalla Stilista.

Sempre la stilista dichiara:

“Ho provato tanta tenerezza: ho pensato a tutte quelle donne che amano, lavorano, piangono, sorridono; sono loro che sanno rinascere dopo ogni delusione, fanno tutto con fermezza e generosità, sanno essere determinate.

Un pensiero va a tutte quelle donne sotto attacco a cui tutti i diritti sono negati; a tutte quelle donne che hanno subito violenze e a tutte quelle che non ci sono più:

Auguri a tutte voi: mogli, mamme, amiche, credete sempre in voi stesse, siate guerriere e non arrendetevi mai davanti a nulla”.

