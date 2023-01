Potenza: in provincia per la neve chiuse queste scuole! Ecco l’elenco

La città di Lauria informa che a causa delle avverse condizioni meteologiche, per la giornata di oggi (Lunedì 23 gennaio) saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Aggiunge l’amministrazione del Comune di Lauria:

“Per il momento non si ritiene opportuno fermare le attività dell’asilo nido e del centro socio educativo, in modo da garantire la fruizione del servizio a chi è in condizione di poter raggiungere le strutture”.

Scuole chiuse oggi anche in questi comuni:

Abriola;

Castelluccio Inferiore;

Castelluccio Superiore;

Castelsaraceno;

Corleto Perticara;

Guardia Perticara;

Lagonegro;

Latronico;

Lauria;

Maratea;

Marsiconuovo;

Marsicovetere;

Moliterno;

Nemoli;

Paterno;

Pescopagano;

Rivello;

Rotonda;

San Fele;

San Severino Lucano;

Sarconi;

Stigliano;

Viggiano;

Trecchina;

Viggianello.

