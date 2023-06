Ancora degrado a Potenza.

Un cittadino denuncia:

“Manutenzione assente in piazza Don Pinuccio Lattuchella che ad oggi risulta in uno stato di abbandono.

I bambini non possono più giocare, c’è erba ovunque e non c’è manutenzione come era stato promesso”.

Ecco le foto.

