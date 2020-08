Potenza: in questo Comune della provincia il trasporto scolastico è “COVID-FREE” con “l’autista di quartiere”! L’iniziativa

Il Comune di Muro Lucano (PZ) si prepara all’inizio del nuovo anno scolastico.

Come ormai da consuetudine, causa Coronavirus, anche in questo caso la parola chiave è sicurezza.

Il Sindaco, Giovanni Setaro, dichiara:

“La costante collaborazione tra Amministrazione, Uffici comunali, Istituto scolastico e Responsabile della sicurezza, garantirà la riapertura della scuola in sintonia con quelle che sono le linee guida ministeriali.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, sul sito ufficiale del Comune di Muro Lucano troverete il modulo di preadesione: vista l’emergenza da COVID-19, oltre al tradizionale trasporto tramite scuolabus, l’Amministrazione comunale propone l’attivazione dell’innovativa modalità RIDE SHARING per ottimizzare e stravolgere l’idea di trasporto scolastico in questo momento di emergenza sanitaria.

Il RIDE SHARING prevede l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto o quello di un privato cittadino promuovendo la figura ‘dell’autista di quartiere’, in modo tale da ridurre il fenomeno del traffico automobilistico, delle emissioni nocive ed in particolare per garantire una trasferta scolastica ‘COVID FREE’.

Ai cittadini che viaggeranno da una distanza compresa nel raggio chilometrico di oltre 1 Km e che decideranno di utilizzare il proprio mezzo o quello di un privato cittadino, verrà riconosciuto un contributo pari ad € 0,25 per Km percorso.

Esempio pratico: per una distanza chilometrica pari a 5 Km (X 2 andata e ritorno), il rimborso sarà pari ad € 0,25 * 10 = € 2,50 giornalieri, per un totale mensile (su 25 giorni) di € 62,50″.

