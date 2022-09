Potenza, incidente mentre guidava sotto l’effetto di stupefacenti! L’intervento dei Carabinieri in provincia

I Carabinieri della Compagnia di Viggiano (PZ) nel fine settimana hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio tra le varie comunità della zona, finalizzata a prevenire reati in genere ed allo stesso tempo hanno presidiato le principali arterie stradali così da garantire agli utenti regolari spostamenti per poter fruire dell’ultimo scorcio della stagione estiva, spostandosi in direzione di altre località contermini.

Un arresto e due denunce costituiscono il bilancio dei servizi d’istituto messi in campo dai reparti dipendenti dal Comando Compagnia.

I controlli eseguiti hanno portato anche alla denuncia di due persone, per le quali vale naturalmente la sussistenza del predetto principio di garanzia.

Una è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la seconda, a seguito di incidente stradale, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Ai due automobilisti è stata ritirata la patente di guida.

In particolare, a Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dopo aver proceduto ad effettuare a suo carico una perquisizione personale e veicolare, hanno esteso la loro ricerche all’interno dell’abitazione del giovane ubicata nel centro abitato, ove hanno rinvenuto e sequestrato 24 grammi circa di stupefacente del tipo hashish, suddivisi in 3 “dosi”.

Al termine degli accertamenti, lo stesso, per il quale vale naturalmente la presunzione di innocenza, alla luce delle sue evidenti e rilevanti responsabilità penali, è stato dichiarato in stato di arresto.

Analogo risultato operativo era stato conseguito solo pochi giorni orsono dagli stessi Carabinieri della Compagnia, vale a dire Martedì scorso, 13 Settembre, a Tramutola (PZ), laddove avevano arrestato un 40enne del luogo, sorpreso in casa con oltre 200 grammi di hashish.

