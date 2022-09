Vietri di Potenza a sostegno di questo Comune delle Marche duramente colpito dall’alluvione: ecco come dare una mano

Un terribile nubifragio ha colpito le Marche causando diverse vittime.

Al momento, coma fa sapere il Dipartimento della Protezione civile:

“I volontari sono operativi con idrovore, moduli per la pulizia del fango, macchine movimento terra per rispondere alle criticità sul territorio causate dal maltempo.

Attualmente sono oltre 1400 gli operatori sul campo tra volontari e soccorritori delle altre strutture di protezione civile”.

Diversi i Comuni e le città che si sono mobilitati per dare una mano alla popolazione duramente colpita da questa alluvione.

Nel caso della Basilicata, il Comune di Vietri di Potenza si è mobilitato:

“a sostegno del Comune di Cantiano appartenente all’Associazione Comuni Virtuosi.

In questo momento di profondo dolore ci appelliamo a tutti voi: per chiunque potesse e volesse contribuire, vi lasciamo qui sotto le coordinate bancarie per partecipare alla raccolta fondi promossa dal Comune di Cantiano, Comune Virtuoso che fa parte della rete associativa insieme al Comune di Vietri di Potenza.

IBAN: IT70Y0538768240 000042012601;

BIC: BPMOIT22XXX (pagamenti da estero);

Intestato a: Comune di Cantiano – Tesoreria Comunale;

Pressi: BPER BANCA agenzia di Cantiano;

Causale: Alluvione Comune di Cantiano;

Grazie anticipatamente a tutti coloro che sceglieranno di farlo.

FORZA CANTIANO, FORZA MARCHE”.

I dettagli.

