Potenza, incontro in Confindustria per il presidente Bardi: “credo che solo stando insieme si possa vincere la sfida del cambiamento”

Reciproca disponibilità alla concertazione, nella piena consapevolezza della strategicità delle ragioni delle imprese per la crescita della regione.

E’ quanto emerso a margine della visita del presidente della Regione, Vito Bardi, a Confindustria Basilicata, dove, il governatore ha incontrato i componenti del Consiglio generale.

In una nota di Confindustria è spiegato che:

“dopo un ricco confronto sulle priorità e le proposte condivise dal mondo dell’impresa, illustrate nella relazione del presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso e sui punti programmatici esposti dal governatore Bardi, è stata ribadita la piena volontà alla collaborazione su tutti i principali temi attenenti allo sviluppo della regione.

Infrastrutture, programmazione dei fondi comunitari, lavoro, efficientamento della macchina amministrativa, competitività del territorio: sono alcuni dei temi rispetto ai quali è stata trovata larga convergenza e sui cui verrà aperto il confronto già a partire dalle prossime settimane”.

Ha dichiarato il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso:

“Consideriamo questo incontro come il primo step di un dialogo costante che intendiamo instaurare con l’esecutivo regionale per lavorare agli obiettivi comuni di crescita del territorio e il superamento di quei deficit di competitività che ancora oggi rendono il fare impresa in Basilicata più difficile che altrove”.

Ha aggiunto il governatore Bardi:

“Sono particolarmente felice di essere qui, oggi perché credo che solo stando insieme si possa vincere la sfida del cambiamento che la nostra regione deve saper cogliere.

La Lucania cresce se crescono le sue imprese: ne sono fermamente convinto e questo assunto trova ampia conferma nel mio programma di governo.

Mi appello dunque anche all’impresa affinché faccia responsabilmente la propria parte per contribuire al nuovo corso auspicato”.