Potenza: “insostenibile la situazione in cui versano queste scale mobili”! La denuncia

«La situazione degli impianti meccanizzati di Santa Lucia, di via Armellini e delle scale mobili “Prima” è ormai divenuta insostenibile.

A pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie, periodo in cui il nostro centro storico torna a popolarsi di cittadini, famiglie e visitatori, la città si trova ancora una volta a dover fare i conti con disservizi che penalizzano la mobilità urbana e danneggiano anche le attività commerciali.»

A dichiararlo è Bruno Saponara, consigliere comunale del gruppo Orgoglio Lucano – Italia Viva, che questa mattina ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco e alla Giunta.

«Le scale mobili del Ponte Attrezzato di Santa Lucia registrano il mancato funzionamento di sette rampe, oltre a un evidente stato di abbandono e incuria.

Non va meglio in via Armellini, dove l’impianto – protagonista del progetto PIC, finanziato dalla Regione Basilicata e realizzato con il Comune di Avigliano, insieme al Liceo Gropius di Potenza, e presentato con grande enfasi – vede entrambi gli ascensori finali bloccati e inutilizzabili.

Anche l’impanto di scale mobili “Prima” presenta 6 rampe non funzionanti e 2 ascensori fuori servizio».

«È inconcepibile che strutture così strategiche per la mobilità cittadina siano lasciate in questo stato proprio nel momento di maggiore affluenza nel centro storico.

Il risultato è un grave disagio per i residenti, per gli anziani, per le persone con difficoltà motorie e per i commercianti, che in questo periodo attendono un rilancio delle presenze e delle attività.»

Saponara chiede quindi all’Amministrazione di rendere immediatamente nota la situazione reale degli impianti e di intervenire senza ulteriori ritardi:

«Vogliamo sapere quali interventi urgenti siano stati programmati e, soprattutto, quali misure si intendano adottare nell’immediato per garantire il funzionamento degli impianti entro le festività.

I cittadini meritano risposte e un servizio adeguato.» Il consigliere conclude con un appello alla responsabilità: «La mobilità meccanizzata non è un lusso: è un servizio fondamentale per la vivibilità e l’accessibilità della città.

È dovere dell’Amministrazione assicurare che tali infrastrutture siano funzionanti, sicure e fruibili da tutti.

Potenza, i suoi cittadini e i suoi commercianti non possono permettersi l’ennesima occasione mancata proprio durante il periodo più significativo dell’anno.»