Potenza, l’Academy Basket pronta ad affrontare la quinta forza del Campionato. In bocca al lupo!

Torna a giocare in casa l’Academy, alla vigilia di un doppio turno casalingo consecutivo.

Con palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola, domani i ragazzi di Vincenzo Bochicchio affrontano Al Delfino Basket Mugnano, quinta forza del campionato con ventotto punti, sei in meno della capolista lucana.

Il roster ben allenato da Francesco Olivo è da sempre sinonimo di battaglia e solidità e, se da un lato offre il dolce ricordo della prima vittoria in C Silver nell’Ottobre 2021, dall’altro ha segnato anche due sconfitte esterne nei due precedenti confronti disputati a Mugnano.

All’andata, infatti, finì 70-57 per i gialloblù una sfida che l’Academy, da poco priva di Pace e Vece e con un Esposito appena rientrato dall’infortunio al ginocchio, seppe comandare per due quarti (25-31) salvo poi prestare il fianco alla concretezza casalinga – sconfitte solo di misura con Parete e Caiazzo, maturate peraltro in condizioni rimaneggiate – di Mugnano: cinque, invece, le vittorie esterne, tra cui spiccano quelle di Parete e Maddaloni.

Vero e proprio anticipo di playoff, dunque, per Max Leone e compagni, chiamati ad un ulteriore sforzo per difendere l’imbattibilità casalinga ed un primato in classifica sempre condiviso con la Polisportiva Portici 2000.

La guardia potentina classe ’96 ha presentato così la gara di domani:

”Mugnano, come ogni avversario, vorrà metterci i bastoni tra le ruote, andando anche oltre le proprie capacità.

All’andata abbiamo perso proprio perché contro una squadra esperta come la loro bisogno rimanere concentrati per tutti e quaranta i minuti, cercando di limitare i cali che a volte abbiamo avuto nelle ultime partite giocate da potentino sarebbe doppiamente bello poter nuovamente vedere anche il palazzetto pieno e vivere dal campo lo stesso entusiasmo per questo sport che provavo da ragazzino sugli spalti”.

Palla a due alle ore 18.00 con ingresso gratuito, agli ordini dei signori Petruzziello e Cusano di Avellino.a

