Potenza: l’Academy basket torna a vincere! Complimenti ragazzi

L’Academy torna a vincere nella 10^ di ritorno del campionato di C Silver, superando al PalaPergola il fanalino di coda Secondigliano.

I giovani campani, però, giocano una partita generosa e fino al termine dei 40 minuti, riuscendo nell’ultimo periodo – anche per un calo evitabile da parte dei padroni di casa – a ridurre sensibilmente lo scarto finale.

Sempre senza Rizman (in panchina insieme ai convalescenti Pace e Vece), l’Academy trova il primo break ispirato dalle mani subito calde di Esposito (4/4 da 3 nel primo quarto) e può allungare progressivamente il vantaggio anche grazie all’ottimo impatto di Naddeo (3/3 dall’arco con 7 falli subiti), la continuità di D’Urzo (anche 14 rimbalzi) e la solita prestazione a tutto campo (10 rimbalzi, 5 recuperi e 4 assist nei 40 minuti passati interamente sul parquet) di Max Leone.

Le rotazioni per forza di cose accorciate e la situazione di punteggio in controllo permettono a coach Bochicchio anche di provare qualche soluzione tattica diversa (per qualche minuto tre lunghi in campo contemporaneamente), ma il talento di Platano e Canale guida la coraggiosa rimonta finale di Secondigliano, con venticinque punti messi a segno nell’ultimo periodo.

Dopo la sosta pasquale, un tour de force da quattro partite in quattordici giorni: si parte Sabato 15 in casa dello Sporting Portici.

Academy Basket Potenza – C.S. Secondigliano 84-71 (26-17; 52-33; 68-46)

Academy Basket Potenza: Rizman ne, Vece ne, Pace ne, D’Urzo 16, Muscillo 2, Naddeo 19, Torlontano 7, Angius, Esposito 15, Vaccaro 9, Leone 16. All. Bochicchio

C.S. Secondigliano: Cusati 6, Platano 23, Sveldezza, Scudellaro, Canale 19, Avolio 12, Fusco, Cino 11. All. Falasconi, Ass. Cino e Colmayer

Arbitri: Costigliola di Scafati e Meo di Salerno

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)