Potenza, manca poco alla nostra Festa più bella! Ecco tutti i divieti e i provvedimenti da rispettare

In occasione delle festività patronali, sono state emanate delle disposizioni dal Comune di Potenza.

Le restrizioni riguardano la fascia oraria dalle ore 13:00 del 24 Maggio 2025 e fino alle ore 24:00 del 30 Maggio 2025, nell’area del Centro Storico cittadino delimitata dalle seguenti piazze e strade:

piazza Vittorio Emanuele II,

corso 18 Agosto 1860,

via Beato Bonaventura,

via Vescovado,

via Due Torri,

via 20 Settembre,

via fratelli Cairoli,

via Alianelli,

via Pretoria,

piazza Mario Pagano,

via A. Rosica,

via 4 Novembre,

via Mazzini,

Corso Umberto I.

Inoltre, le disposizioni riguardano le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della ‘Parata dei Turchi’:

Stadio Viviani;

viale Marconi;

via Verdi;

viale Dante;

via Vaccaro;

piazza 18 Agosto 1860 (piazza Vittorio Emanuele II);

corso Umberto I;

via Portasalza;

via Pretoria;

piazza Matteotti;

via Scafarelli largo Duomo.

Questi i divieti per il periodo e le zone interessate:

di non bivaccare e di non installare tende e altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso nonché di accamparsi e di sdraiarsi anche con giacigli, cartoni materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all’uso pubblico;

di non tenere o depositare su tali aree bombole di GPL ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;

di non insudiciare e sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada.

Sempre nell’area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, nei giorni 24-25-26-27-28 e 30 Maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17:00 e le ore 5:00 del giorno successivo, nell’area del Centro Storico cittadino, come già indicato, e in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, nel giorno 29 maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12:00 e le ore 5:00 del giorno successivo:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);

il divieto vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande ed alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica;

il divieto di trasporto, possesso o accensione di artifizi pirotecnici di qualsiasi potenziale;

il divieto di trasporto, possesso e utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione.

Per quanto concerne la viabilità sono stati assunti i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta lungo la viabilità cittadina, a eccezione dei mezzi delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, dei titolari di contrassegno per disabilità, degli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi temporanei, dei mezzi autorizzati dall’Ufficio ‘Cultura e Turismo’ (muniti di apposito contrassegno/pass) e dei titolari di autorimessa:

il divieto di sosta con rimozione forzata (0/24) dal giorno 25 Maggio 2025 dalle ore 6:00 alle ore 2:00 del giorno 30 maggio 2025 in via Achille Rosica – lato piazza Mario Pagano;

il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nei giorni 26, 27, 28 e 29 Maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 2:00 sulla viabilità cittadina come di seguito indicata:

– in via Portasalza, da intersezione con via Giuseppe Mazzini, e lungo via del Popolo fino all’altezza del numero civico 38;

– in via Beato Bonaventura, nel tratto che va dall’altezza del numero civico 29 all’intersezione con via Raffaele Acerenza;

– in Corso 18 Agosto, dal tempietto di San Gerardo all’intersezione con via Beato Bonaventura;

– in via Romolo Runcini, da intersezione con via Vescovado a intersezione con largo Carmelo Azzarà;

– in largo Carmelo Azzarà;

– in Via Pretoria, da intersezione con vico Corrado a intersezione con via Beato Bonaventura;

– in via Due Torri;

– in via 20 Settembre;

– in via Cairoli;

– in via Nicola Alianelli;

– in via del Plebiscito;

– in via Achille Rosica fino a largo San Michele;

– in vicolo Bruno;

– in via Caporella;

– in via Orazio Petruccelli;

– in via Teatro Stabile;

il divieto di transito veicolare nei giorni 26, 27, 28 e 29 Maggio 2025 dalle ore 20:00 alle ore 20:00 del giorno successivo di ciascun giorno, sulla viabilità cittadina come indicata di seguito:

– in via Portasalza;

– in via del Popolo;

– in via Beato Bonaventura, nel tratto che va dall’altezza del numero civico 29 all’intersezione con via Raffaele Acerenza;

– in via Scafarelli;

– in via Famiglia Addone;

– in via San Luca;

– in via Pretoria, da intersezione con vico Corrado a intersezione con via Beato Bonaventura;

– in via Due Torri;

– in via 20 Settembre;

– in via Cairoli;

– in via Alianelli;

– in via Plebiscito;

– in via Achille Rosica;

– in Via 4 Novembre, dall’intersezione con via Achille Rosica all’altezza dell’ingresso della cosiddetta Villa del Prefetto;

– vico Emilio Petruccelli;

– via Busciolano;

– via Famiglia Caporella;

– via Orazio Petruccelli;

– l’inversione del senso di marcia in via Vescovado, da intersezione con discesa San Gerardo fino a intersezione con via Raffaele Acerenza;

– l’inversione del senso di marcia in via Runcini;

– il divieto di accesso in via Raffaele Acerenza, dall’intersezione con via Manhes in direzione di via Vescovado.

Previsto, inoltre, un servizio navetta per le persone con disabilità, curato dalla Sottosezione di Potenza dell’Unitalsi, che consentirà ai residenti della Città di Potenza che ne faranno richiesta, di essere accompagnati dalla propria abitazione al luogo posto nei pressi dell’ingresso del seminario in viale Marconi, sito nel quale è stata attrezzata una postazione per consentire loro di assistere alla Parata.

Al termine garantito anche il viaggio di ritorno.

E’ possibile prenotare il servizio al numero: 380 266 3913.