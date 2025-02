Potenza-Melfi: sorpresi con un chilo di droga! Ecco l’intervento dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua nella sua opera di costante intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a rafforzare la sicurezza pubblica e a contrastare ogni forma di illegalità, tra cui il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte di mercoledì scorso, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Potenza, impegnati in uno specifico servizio, hanno notato un’utilitaria percorrere, a velocità sostenuta, la SS658 nei pressi di Filiano.

Una volta fermata, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo degli occupanti, identificando le due persone a bordo risultate essere entrambe di San Fele, con il conducente appena maggiorenne, e visibilmente preoccupate.

Un’accurata ispezione dell’abitacolo dell’auto ha permesso poi di scoprire una busta che il passeggero cercava di nascondere fra le proprie gambe e risultata contenere ben 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, e 12,5 grammi di marijuana.

I due sono quindi stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma di via Pretoria dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stati di arresto e accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime detentivo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha poi convalidato gli arresti disponendo gli arresti domiciliari per uno, l’immediata liberazione per l’altro.

Si rappresenta che, per entrambi gli indagati, vige la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna.

Quest’ennesimo risultato operativo testimonia la costante e proficua azione di contrasto posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza a presidio della legalità e della sicurezza della collettività, nell’ambito di un più ampio e sinergico impegno per la prevenzione e la repressione di ogni forma di criminalità.