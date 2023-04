Potenza, mezzo in fiamme!

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 18.40 circa di ieri sono intervenuti in Via del Gallitello, per incendio Roulotte in area privata.

Giunti sul posto con un autopompa, un fuoristrada e un autobotte.

Le sette unità presenti hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

Terminate le operazioni di spegnimento, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio.

Sul posto anche i Carabinieri e Polizia Locale.a

