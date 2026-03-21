Potenza: momenti intensi nella Chiesa della Santissima Trinità dove va in scena la Via Crucis ispirata agli scritti di San Francesco d’Assisi. I dettagli

“Piango per la tua Passione”: nella Chiesa della Santissima Trinità, la Via Crucis ispirata agli scritti di San Francesco d’Assisi e presieduta dall’Arcivescovo Davide Carbonaro ha intrecciato il dolore di Cristo con quello dell’umanità ferita.
Gli incontri lungo la via del Golgota, riletti con gli occhi di Francesco, sono diventati preghiera per le sofferenze di ogni tempo: madri ferite, poveri e stranieri, donne vittime di violenza, fragilità umane segnate dal dolore.
Un intenso cammino spirituale in cui la Croce diventa sorgente di consolazione in vista della Pasqua.