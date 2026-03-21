“I genitori spesso rischiano di non avere tempo da dedicare a se stessi”: così a Tito nasce il laboratorio di scrittura poetica come “spazio tutto per sé”. L’iniziativa

I genitori, spesso rischiano di non avere un tempo dedicato a se stessi.

Quando si tratta di caregiver, questo rischio si fa più alto.

Con il progetto “costellazioni inclusive” l’associazione Sotto il Castello – Tito ha, per questo proposto, un laboratorio di scrittura poetica, un’ora e mezza, dedicata a persone adulte, uno spazio tutto per sé, parafrasando Virginia Woolf.

La poesia si fa spazio di espressione e di condivisione, di liberazione a volte.

Questi laboratori sono aperti a tutte e tutti e non solo ai destinatari diretti.

I laboratori diventano luoghi di conoscenza e confronto che contribuiscono alla costruzione di una comunità educante che si prende cura di tutte e tutti i propri membri.