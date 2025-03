Potenza, Monsignor Carbonaro in visita a questa scuola dell’infanzia: un messaggio di pace e speranza. I dettagli

Una giornata speciale ha illuminato la scuola dell’infanzia Alcide De Gasperi di Potenza, dove la comunità scolastica ha accolto con grande gioia la visita di Sua Eccellenza Monsignor Davide Carbonaro.

Un momento di profonda condivisione che ha permesso di riaffermare l’importanza dell’educazione ai valori della pace e della solidarietà, temi centrali del percorso formativo proposto ai nostri bambini.

Ad accogliere il Vescovo, insieme ai bambini e alle loro famiglie, è stata suor Licia, responsabile della scuola e guida della comunità religiosa che con dedizione porta avanti la missione educativa ispirata ai principi cristiani.

Il suo impegno quotidiano è fondamentale per garantire ai più piccoli un ambiente sereno, accogliente e orientato alla crescita umana e spirituale.

Come fa sapere una nota:

“Abbiamo voluto sottolineare un messaggio che riteniamo essenziale: la cristianità non deve essere vissuta solo come un’identità sociale o un’abitudine, ma come un impegno autentico che si traduce in azioni concrete.

Educare i bambini alla pace significa insegnare loro il valore del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’ascolto. Non possiamo limitarci a parole di circostanza, dobbiamo essere testimoni credibili di questi principi nella vita di tutti i giorni.

I bambini hanno accolto Monsignor Carbonaro con entusiasmo, facendo volare delle colombe di carta da loro realizzate, simbolo del loro desiderio di un mondo più giusto e pacifico.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che testimonia quanto sia importante partire proprio dai più piccoli per costruire una società più armoniosa.

Questa giornata è stata anche l’occasione per annunciare un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore: la realizzazione dell’“Aiuola della Pace” nel giardino antistante la scuola, in vista della Santa Pasqua.

Un progetto che vuole restituire alla città non solo un angolo verde curato dai bambini, ma anche un segno concreto di speranza e bellezza, affinché il messaggio di pace non resti un’idea astratta, ma diventi un impegno quotidiano per tutti noi.

Ringraziamo di cuore Sua Eccellenza Monsignor Carbonaro per la sua presenza e per le parole di incoraggiamento che ha rivolto alla nostra comunità.

Un grazie particolare va a suor Licia e a tutto il personale scolastico per il loro impegno costante”.