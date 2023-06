Potenza: nel quartiere Bucaletto al via la realizzazione di alloggi! Ecco i dettagli

Firmato l’accordo istituzionale tra il Comune di Potenza e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, finalizzato all’attuazione del programma abitativo nel quartiere di Bucaletto per un importo complessivo di 7 milioni di euro, finanziato con le risorse del Programma Operativo Basilicata 2014-2020.

Spiega il vicesindaco Michele Napoli, presente all’incontro con la stampa insieme al Provveditore Placido Migliorino, all’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, a componenti della Giunta e del Consiglio comunale

“L’accordo fa seguito a una intensa attività posta in essere dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Potenza seguito dell’assegnazione, nel mese di marzo 2023, da parte della Regione Basilicata, del finanziamento (in precedenza attribuito all’ATER Potenza) per la realizzazione di un numero di alloggi compreso tra 40 e 60, per una superficie complessiva di circa 3.600 metri quadrati, che incrementano la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili, per ragioni economiche e sociali nel quartiere di Bucaletto”.

Con l’Accordo istituzionale il Comune, ente beneficiario del finanziamento, trasferisce al Provveditorato le funzioni di centrale di committenza, ai sensi del codice dei contratti pubblici, per tutte le attività tecniche e amministrative volte all’esecuzione del citato intervento, tra cui la nomina del RUP, la redazione della progettazione, la verifica della stessa, le procedure di appalto e di aggiudicazione, la direzione dei lavori e il collaudo.

Michele Napoli, anche nella sua veste di assessore ai Lavori pubblici, manifesta:

“piena soddisfazione per il risultato conseguito con la sottoscrizione dell’Accordo, mediante il quale il Comune, affidandosi a una struttura ministeriale che garantisce qualità e celerità nelle procedure da porre in essere per l’attuazione del programma abitativo, secondo la serrata tempistica imposta dalla programmazione regionale, risolve finalmente una questione annosa di utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione nell’ottica della complessiva riqualificazione del quartiere di Bucaletto”.a

a

