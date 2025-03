Potenza non dimentica Raffaele Dinardo a 10 anni dalla scomparsa, “Educatore e autentico maestro di vita”: il ricordo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Gennaro Giansanti, già Assessore alla Provincia di Potenza:

“Raffaele Dinardo, la mia testimonianza a 10 anni dalla scomparsa.

Educatore e autentico maestro di vita, attento alla gente comune, agli ultimi, un servitore della Basilicata, faro morale, aperto al confronto e al dialogo, vocato all’ascolto, le sue parole sempre misurate per non incorrere in facile propaganda, affinché esse potessero tradursi in fatti concreti.

Un riconoscimento che esterno senza esitare, associandomi a chi ha avuto parole lusinghiere in questo decimo anniversario della sua scomparsa.

Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo da vicino, come persona e come uomo politico, essendo stato tra i testimoni della stagione politica della sua presidenza, nelle vesti di Segretario prov. del P.R.C. – Mi preme sottolineare il rapporto costante e privilegiato con la stampa in generale, ma in particolare con i Periodici Locali, apprezzando e incoraggiando quanti, gratuitamente, prestavano impegno, tempo ed energie nel campo dell’informazione locale.

Infatti sollecitato dal sottoscritto in qualità di Direttore Editoriale del periodico “Partecipare”, insieme ad altri direttori delle testate presenti sul territorio regionale, che già lavoravamo per organizzare la Consulta Regionale dei Periodici Locali, dette mandato all’Ufficio Stampa della Giunta di censire tutte le testate che si pubblicavano nei vari comuni della Regione.

Così nel luglio 1996 nasceva il N. 0 “dipaeseinpaese”, la prima rassegna stampa dei Periodici Locali lucani, diretta da Angelo Sagarese con la prestigiosa collaborazione dei redattori Lello Colangelo e Nuccia Nicoletti.

Una esperienza inedita, che valorizzò quella che Dinardo definì un contributo prezioso dell’informazione di base al servizio delle singole comunità e a contribuire – diceva- a rendere credibile il nostro progetto di realizzare in Basilicata la Regione delle autonomie.

In funzione di tale progetto, i direttori dei Periodici Locali condivisero per lungo tempo, esperienze e iniziative suggerendo proposte legislative atte a migliorare e rafforzare il settore dell’Editoria “Minore”.

Infatti, in tale direzione, l’8 novembre del 1998 venne organizzata a Rionero in Vulture “LA Prima Giornata Regionale dei Periodici Locali” che vide l’autorevole partecipazione del Presidente Dinardo e quella prestigiosa del Prof. Mario Geymonat, docente di letteratura antica all’Università di Venezia. Al convegno parteciparono, fra gli altri il compianto giornalista Rai, Franco Sernia e il Poeta Gennaro Grieco”.

Il testo della presentazione del N.0 “dipaeseinpaese”, a firma del Presidente della Giunta Regionale, Raffaele Dinardo.

Potenza 27 luglio 1996

A nessuno sfugge l’importanza dell’informazione in una società che viaggia ormai su autostrade telematiche.

Chi non coglie questo dato resta tagliato fuori da ogni processo di sviluppo, con conseguenze negative per la stessa democrazia. È in questa ottica che va letta l’iniziativa editoriale “Notiziario ANCIRAI-ANCITEL” promossa dalla Giunta regionale a favore provvedimenti legislativi ed amministrativi adottati dall’Unione Europea, dai governi nazionale e regionale che possono contribuire a rendere più efficiente l’apparato e più efficace l’azione amministrativa.

Per arricchire di contenuti questa iniziativa con un “ritorno” di informazione dalla base, si è ritenuto opportuno chiedere il contributo dei periodici locali, che garantiscono ai problemi delle singole comunità quello spazio che, purtroppo, manca sulla stampa nazionale e regionale.

L’Ufficio Stampa e P.R. della Giunta regionale si è attivato per censire le testate che si pubblicano nei vari Comuni, mediante una circolare inviata ai Sindaci.

Ciò non solo per costruire una banca dati, ma anche per realizzare periodicamente una rassegna stampa sui problemi evidenziati dalle singole comunità e porli a più larghi settori dell’opinione pubblica.

È nata così l’idea di dar vita ad uno speciale “DI PAESE IN PAESE”, strumento di confronto e di dibattito tra realtà diverse che potrà essere continuo se gli interessati si attiveranno ad inviare con puntualità all’Ufficio Stampa le relative testate.

Questo numero “0” si presenta in veste ridotta perché non tutti i Sindaci hanno risposto alla nostra richiesta.

Con l’occasione desidero esprimere il mio apprezzamento a quanti gratuitamente impegnano tempo ed energie nel campo dell’informazione locale, contribuendo in tal modo a rendere credibile il nostro progetto di realizzare in Basilicata la regione delle autonomie.

Prof. Angelo Raffaele Dinardo