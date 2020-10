Potenza, ospedale da campo: “Si va finalmente verso un completamento”. I dettagli

Dichiara l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, illustrando le nuove azioni messe in campo dall’Ufficio Protezione Civile che fa capo al Dipartimento di cui lei ha la responsabilità politica:

“In questa fase di recrudescenza della pandemia, le tendostrutture donate dallo Stato del Qatar si rivelano una valida integrazione del sistema sanitario lucano e grazie alle attività dell’Ufficio regionale di Protezione Civile si va finalmente verso un completamento delle strutture installate presso gli ospedali di Potenza e Matera in aree appositamente urbanizzate.

La Protezione Civile regionale acquisita in data 21 Ottobre l’autorizzazione all’impiego delle risorse economiche da parte del Dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona ha immediatamente definito e predisposto, d’intesa e in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante, le procedure per l’affidamento delle forniture per il rafforzamento strutturale ed il completamento delle tendostrutture.

L’Ufficio regionale di Protezione Civile ha definito, altresì, il programma delle forniture con le ditte che consegneranno i moduli bagno prefabbricati e il pavimento vinilico il cui acquisto è stato disposto e autorizzato dall’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar a cui va la gratitudine del popolo lucano”.

