Muro Lucano, docente positiva: ecco la comunicazione del Sindaco

Il Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro, comunica:

“Cari concittadini e cari genitori, vi comunico che una docente della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo J. Stella è risultata positiva-asintomatica.

Così come previsto dal protocollo, in accordo con la Dirigente Scolastica e l’ASP, ho emesso ordinanza in maniera precauzionale per la sospensione delle classi 1A e 1B.

Gli alunni coinvolti nella quarantena fiduciaria procederanno con le lezioni in DAD.

Da genitore, comprendo le preoccupazioni di ognuno di voi, ma vi invito a vivere questi momenti con la massima serenità.

Il monitoraggio è continuo e costante ed, intanto, procederemo con la sanificazione delle aule.

I genitori degli alunni coinvolti non devono osservare la quarantena.

La Segreteria scolastica, quanto prima, provvederà a trasferire informazioni e consigli utili alle relative famiglie”.

