Potenza, Pasqua e Resurrezione: Auguri a tutti! Che possa essere un nuovo inizio per chi cerca pace, salute e serenità

La Redazione di PotenzaNews.net è lieta di augurarti una felice e serena Pasqua!
Abbiamo fatto del valore dell’informazione il nostro punto di riferimento e se riusciamo nell’intento lo dobbiamo soprattutto a te che ci segui ogni giorno.
Ti ringraziamo anche perché dimostri sempre di amare la nostra Regione ed in particolar modo la nostra bellissima Potenza, una città piena di Storia e Cultura che non può che farci sentire pieni di orgoglio.
Ti auguriamo che questa Santa Pasqua possa rappresentare un nuovo inizio di speranza, salute e serenità.
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