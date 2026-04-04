Potenza, questa zona ancora una volta al buio: “La situazione è diventata insostenibile”. La denuncia

Disagi in alcune zone del capoluogo.
Questa la denuncia di un cittadino giunta alla nostra Redazione:
“A Potenza, nel quartiere Poggio Tre Galli, l’illuminazione pubblica è ormai un optional.
Non è un caso isolato: succede troppo spesso e la situazione è diventata insostenibile.
Siamo all’assurdo: per vedere dove si mettono le ruote e non investire nessuno, bisogna girare con gli abbaglianti accesi tra i palazzi!
Un pericolo costante per pedoni e automobilisti, oltre che un invito a nozze per malintenzionati.
Basta incuria. I residenti sono stanchi di vivere nelle tenebre e di pagare per servizi inesistenti.
Comune di Potenza, se ci sei, accendi la luce!”.
Com’è da voi la situazione?