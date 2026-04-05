A Potenza e provincia musei gratis e aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta

Il 5 e 6 aprile 2026 aperti al pubblico a Pasqua e Pasquetta i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura.
In molte zone d’Italia, compresa la Basilicata, non si osserverà il tradizionale riposo settimanale del Lunedì.
Trascorrete con noi la Domenica di Pasqua al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei Musei e nei Parchi Archeologici Statali ogni prima domenica del mese!
Auguri di una serena e gioiosa Pasqua con la Cultura!
Di seguito l’elenco (e i rispettivi orari di apertura) dei musei lucani afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata che aderiscono all’iniziativa:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 8:30 – 19:30
Parco Archeologico | 9:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30
METAPONTO
Museo chiuso per ristrutturazione
Parco Archeologico Area Urbana | 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)
Tavole Palatine | 8:30 – 19:30
POLICORO
Museo Archeologico | 9:00 – 20:00
Parco Archeologico | 9:00 fino alle 18:30 (ultimo ingresso alle 18:00)
POTENZA
Museo Archeologico | 9:00 – 20:00