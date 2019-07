Potenza: per aumento organico azienda cerca collaboratore in questo settore! Ecco i dettagli

L’annuncio (ai sensi dell’art. 1 L.903/77) è rivolto ad entrambi i sessi.

A Potenza per ulteriore aumento di organico l’Agenzia Triani Angelo, partner di Fiditalia (azienda di Finanziamenti e Prestiti Personali con sedi in tutta Italia e che appartiene al Gruppo Société Générale) ricerca un nuovo collaboratore da inserire stabilmente nella propria organizzazione.

La società vanta una pluriennale esperienza nel Credito al Consumo e per aumento organico per il posto in oggetto offre un fisso mensile ed, inoltre, anche provvigioni e incentivi.

A Potenza la sede dell’Agenzia si trova in via del Gallitello 113.

Il posto disponibile al momento è solo uno.

Il ruolo da ricoprire è quello di operatore di call center con qualificata esperienza nel settore.

Invia adesso quindi la tua candidatura all’indirizzo email:

diragenzia.triani@retefiditalia.it