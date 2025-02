Potenza, per i piccoli pazienti ricoverati al San Carlo giocattoli consegnati da Topolino! Ecco l’iniziativa per vederli sorridere

Grazie alla raccolta organizzata dall’Oratorio Don Bosco di Lavello e dall’Associazione Kironomikos, oltre 200 giocattoli sono stati donati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di numerose famiglie, aziende e volontari, dimostrando come anche un piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà.

Un segno di vicinanza e affetto.

Ha dichiarato Fabrizio Di Noia, responsabile dei giovani dell’Oratorio Don Bosco di Lavello:

“Siamo felici di aver regalato un sorriso ai bambini ricoverati.

Ogni giocattolo donato è un segno di vicinanza e affetto nei loro confronti.

La risposta della comunità è stata straordinaria, segno che la solidarietà è un valore ancora forte tra noi.”

A rendere la consegna ancora più speciale è stata la presenza di un ospite d’eccezione: Topolino in persona ha distribuito i doni ai piccoli pazienti, trasformando il reparto pediatrico in un luogo di festa e spensieratezza, regalando sorrisi e momenti di gioia indimenticabili.

Un’emozione che va oltre le parole.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Don Angelo Grieco, parroco e guida della Parrocchia Sacro Cuore:

“La generosità della nostra comunità ha superato ogni aspettativa. Vedere la gioia negli occhi dei bambini è stata l’emozione più grande. Questo è il vero significato del dono: condividere amore e speranza con chi ne ha più bisogno.”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione Kironomikos, il cui presidente Francesca Catarinella ha sottolineato l’importanza di queste azioni solidali:

“Ogni giocattolo che abbiamo raccolto e donato non è solo un oggetto, ma un simbolo di speranza, amore e solidarietà.

Per un bambino, soprattutto quando si trova in ospedale, la possibilità di giocare rappresenta un piccolo ma potente gesto di normalità, un momento di distrazione che allevia la sofferenza e alimenta la sua forza per affrontare il percorso di cura.

Voglio esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutta la comunità che ha contribuito a realizzare questo progetto. Le vostre donazioni, il vostro impegno e la vostra dedizione hanno reso possibile tutto questo.

Ogni gesto di solidarietà, per quanto piccolo possa sembrare, è un passo importante verso un mondo migliore, dove l’empatia e il sostegno reciproco sono le fondamenta di una società giusta e compassionevole. Grazie, quindi, a tutti voi che avete partecipato.”

Un momento speciale accolto con entusiasmo

L’iniziativa ha ricevuto il caloroso apprezzamento dell’équipe medica del reparto pediatrico dell’Ospedale San Carlo di Potenza, rappresentata dal direttore dott. Sergio Manieri, che ha sottolineato l’importanza di simili gesti per il benessere emotivo dei piccoli pazienti.

Un sentito ringraziamento è stato espresso anche a Pierluigi Smaldone, Presidente del Consiglio Comunale di Potenza, per la sua vicinanza e il sostegno all’iniziativa.

Un successo che va oltre i numeri, capace di trasformare un momento di difficoltà in un’occasione di speranza.

Con questo spirito, l’Oratorio Don Bosco di Lavello e l’Associazione Kironomikos guardano già al futuro, con la volontà di continuare a portare sorrisi e conforto a chi ne ha più bisogno.