Potenza piange Mons. Nolè: “uomo dalla grande umanità, sempre vicino ai più deboli”. I messaggi di cordoglio

“La dipartita di monsignor Francesco Nolè ci rattrista come suoi concittadini e come persone che vedevano in lui una figura cristiana esemplare“.

Così in una nota il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, che aggiunge:

“Uomo di fede, sacerdote amato, Arcivescovo apprezzato nelle diocesi dove ha esercitato il suo ministero episcopale.

Esprimo la vicinanza mia e dell’intera città alla sua famiglia e a quanti a Giuliano e in tutte le realtà nelle quali è stato chiamato a vivere il suo servizio, hanno avuto la fortuna di conoscerne le doti di uomo giusto, particolarmente dedito alla cura pastorale, in special modo quella delle persone più in difficoltà, essenza del suo essere francescano.

La morte porta con sé il dolore del distacco, ma il ricordo di quanto monsignor Nolè ha rappresentato per i cristiani lucani e per la Chiesa tutta, dovrà aiutarci a fare tesoro del suo straordinario esempio di vita”.

Così lo ricorda il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala:

“E’ con profondo dolore che apprendo la notizia della scomparsa di Mons. Francesco Nolè Arcivescovo di Cosenza-Bisignano ma molto legato alla comunità lucana che gli aveva dato i natali.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente e di sperimentare in prima persona la sua grande umanità.

Sempre vicino ai bisogni dei più deboli, ha trascorso la sua vita al servizio della Chiesa.

Con la sua dipartita viene a mancare una figura di riferimento per l’intera comunità di Basilicata.

Monsignor Francesco Nolè:

ordinato sacerdote il 2 settembre 1973 a Potenza da S. E. Mons. Vittorio Costantini, venne subito destinato a Nocera Inferiore, nel Convento di Sant’Antonio, prima come vice-direttore e poi come Rettore dei ragazzi delle scuole medie aspiranti alla vita religiosa.

Nel 1976 si trasferì a Benevento, come Rettore dei postulanti del Ginnasio-Liceo fino al 1982.

Nello stesso anno, durante il Capitolo Provinciale, venne nominato Vicario provinciale e guardiano-parroco di S. Antonio in Portici.

Nel 1991 fu inviato nuovamente a Benevento come guardiano e Rettore dei Postulanti.

Nel giugno 1992 diresse a Roma il Centro Missionario Nazionale fino al 28 aprile 1994.

Nello stesso anno, durante il Capitolo Provinciale tenuto a Nocera, venne eletto Ministro Provinciale della Provincia di Napoli, che comprende Campania e Basilicata.

Il 4 novembre del 2000 venne eletto alla sede vescovile di Tursi-Lagonegro e consacrato Vescovo nella Basilica di Pompei.

Il 10 dicembre dello stesso anno Nolè è stato anche membro della Commissione Episcopale per Clero e la Vita consacrata della Conferenza Episcopale Italiana e delegato della Conferenza Episcopale di Basilicata per la Famiglia, la Liturgia e per l’Economia della Provincia Ecclesiastica.

A nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Basilicata esprimo cordoglio ai familiari.

Nella comunità lucana resterà sempre impressa la sua azione di Pastore”.

In un comunicato il CEb (Conferenza Episcopale di Basilicata) dichiara:

“La Conferenza Episcopale di Basilicata apprende con dolore la scomparsa di Mons. Francescantonio Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, avvenuta oggi pomeriggio alle 15 circa a Roma, al Policlinico “A. Gemelli”.

Come annunciato dalla Diocesi, dove svolgeva il suo ministero episcopale, Mons. Nolè ‘Dopo alcuni giorni di intensa sofferenza offerta con grande lucidità per la sua Sposa di Cosenza-Bisignano e per l’intera Chiesa, all’età di 74 anni l’arcivescovo metropolita bruzio si è addormentato nel Signore.

L’intera Chiesa cosentina si unisce in preghiera per l’anima benedetta del Suo amato Padre e Pastore ed invoca con fede il premio dei giusti al Signore della Vita.

La Vergine Addolorata presso il Suo Figlio consoli la nostra Chiesa particolare, la sua famiglia e la sua mamma’.

I presuli lucani esprimono il cordoglio per Mons. Francescantonio Nolè e si uniscono in preghiera con la chiesa cosentina per un presule che ha servito la Chiesa con dedizione e zelo pastorale.

Un vescovo che, con semplicità d’animo, sapeva dialogare con tutti e camminare accanto ai suoi fedeli accompagnandoli nel cammino della fede nell’instancabile annuncio del Vangelo”.

Così il sindaco e l’amministrazione comunale di Ruoti:

“Il 30 Giugno di quest’anno in visita alla cattedrale di Cosenza e per la presentazione di un lavoro su architetto Pisanti ho avuto modo, con l’assessore Felice Faraone e il vicesindaco Maria Troiano, di incontrare e di affrontare alcuni temi con monsignor Francescantonio Nolè vescovo di Cosenza.

Originario di Potenza, dopo una breve ma intensa malattia, purtroppo è venuto a mancare.

Con la sua scomparsa la Basilicata e la Chiesa perde un illustre rappresentante.

La mia personale vicinanza, unitamente a tutta la comunità di Ruoti, alla sua famiglia.

RIP monsignor Nolé!”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.

a

