Potenza, più persone investite nell’ultimo anno: che succede?

Come annunciato, due sere fa un’altra persona è stata investita a Potenza.

Una situazione preoccupante che comincia a verificarsi con più frequenza in città.

Dall’inizio dell’anno diverse le persone vittime di questi incidenti.

Il 4 Febbraio 2019, in via Mazzini, è stata investita una signora.

Il 15 Marzo 2019, in via Tirreno, una signora è stata investita da un’auto che transitava lungo la via principale.

Il 27 Luglio 2019, nei pressi di via Cavour, un ragazzo è stato investito da un’auto alla cui guida vi era un altro uomo.

Il 14 Agosto 2019, ancora una persona è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali di Via Anzio, nei pressi del centro Aias e della Regione Basilicata.

Il 7 Novembre 2019 una studentessa è stata investita in Piazza Europa.

Brutta situazione anche il 10 Novembre 2019 dove, una donna è stata investita da un’auto mentre teneva in braccio teneva il suo bambino di circa un anno, a San Rocco.

Pochi giorni dopo, il 26 Novembre 2019, un uomo (sempre nei pressi della Chiesa di San Rocco) è stato investito da un’auto scura.

Anche il 28 Novembre 2019 in Via Ciccotti un auto ha travolto un giovane.

Ricorderete il 2 Dicembre 2019 l’investimento avvenuto in viale Marconi (nei pressi della Stazione Inferiore).

Il 16 Dicembre 2019, una donna è stata investita nella zona di Poggio 3 Galli.

Insomma, una situazione che preoccupa non poco i cittadini secondo cui, tra le varie cause che provocano investimenti, rientrano la scarsa illuminazione, la poca attenzione agli stop e alla presenza delle strisce pedonali, nonchè l’uso del cellulare alla guida.

Voi cosa ne pensate?