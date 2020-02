Potenza, in provincia divieto di circolazione dei mezzi pesanti su questo tratto comunale: ecco l’ordinanza

Nella perimetrazione del centro abitato di Castelluccio Inferiore in cui ricade parte del tratto della strada Galdo-Pollino, si registrano situazioni di notevole criticità in termini di transitabilità e sicurezza, a causa del massiccio traffico di mezzi pesanti.

Considerata la necessità di accordare le esigenze di sicurezza rappresentate dalla popolazione con quelle afferenti il sistema economico locale, è emessa, sul sopraindicato tratto stradale, ordinanza di divieto di circolazione in via temporanea e sperimentale per un periodo di 6 mesi.

Dal giorno 03.02.2020 e fino al 02.08.2020 è vietata pertanto la circolazione ai veicoli di lunghezza superiore ai 12.00 ml, limitatamente alla fascia oraria di maggior traffico, tra le ore 6,00 e le ore 9,00 e tra le 13,00 alle 17,00, con esclusione degli autobus e dei mezzi autorizzati.

Tale ordinanza permette a quanti si recano o rientrano dalle sedi lavorative e/o scolastiche di transitare sul tratto stradale in completa sicurezza.

Ha sottolineato il Sindaco Campanella:

“Era un atto doveroso che dovevamo fare a tutela degli utenti della strada, lavoratori e studenti.

E’ un’azione concreta per combattere i disagi che avremo fino a quando l’intera viabilità della strada Galdo-Pollino non verrà completamente messa in sicurezza.

Ricordo a tal proposito che per tali opere sono già stati destinati 17 milioni di euro del bilancio regionale e che nei prossimi giorni dovrebbero essere sottoscritte le convenzioni per l’avvio della progettazione e dei lavori”

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Si dispone inoltre la collocazione di adeguata segnaletica stradale”.